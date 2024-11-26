  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Самарской области: «Наведу порядок в «Крыльях». Будут провоцировать – буду еще жестче. Знаю истории, когда руководители клубов получают 100 млн в год»
17

Глава Самарской области: «Наведу порядок в «Крыльях». Будут провоцировать – буду еще жестче. Знаю истории, когда руководители клубов получают 100 млн в год»

Губернатор Самарской области намерен навести порядок в «Крыльях Советов».

– Может ли потолок зарплат стать инициативой в будущем?

– Сильно в развитие спорта в своей личной работе не заступал, я отвечаю за промышленность в Госсовете. Есть чем заниматься в Самарской области.

Губернаторы заинтересованы в присоединении к программе «Чистый спорт». Убрать коррупцию, сэкономить 500 млн и дать шанс мальчишкам из академий – буду поддерживать такие предложения в комиссии.

– Касались проверки сборов в других странах и экипировок?

– В процессе, результаты будут в декабре. Нет цели ущемлять спортсменов.

В «Ладе» я увидел, что с огромным бюджетом инфраструктура не соответствует уровню спортсменов. Просто отвратительные спортзалы. Моя задача – направить ресурсы на спорт, на спортсменов. Нет задачи пересадить спортсменов с частных самолетов на обычные рейсы.

Знаю истории, когда руководители клубов получают 100 миллионов в год, а это достаточные вознаграждения, еще и премии. Если человек так оценен в профессиональном сообществе и показывает результат – хорошо. Но если на рынке такая работа оценена в 12 млн в год, то будут вопросы. У нас есть право регулировать это.

Я исполняю обязанность учредителя «Крыльев», наведу порядок. Если будут провоцировать, буду проводить работу еще более жестко. Те, кто считает, что им все можно, приходите на матчи – чего вы прячетесь? – сказал Вячеслав Федорищев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
Политика
Вячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
бизнес
деньги
logoЛада
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губернатор Самарской области о коррупции судействе: «Установил взаимодействие с органами. Некоторые вещи нельзя озвучивать, но работа идет»
32сегодня, 19:29
Глава Самарской области о коррупции: «Уже несколько губернаторов позвонили и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что не один»
71сегодня, 18:55
Глава Самарской области о «Крыльях»: «Выявлена экономическая неэффективность, а еще история с шантажом и уходом части денег в коррупцию. Ситуация негативно влияет на отечественный спорт»
15сегодня, 18:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» брал ЛЧ-2000 в этой форме? Игра про ретро-легенд!
5 минут назадСпецпроект
«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ
139 минут назадФото
«Барселона» – «Брест». 2:0 – Левандовски забил с пенальти, Ольмо – с игры. Онлайн-трансляция
15610 минут назадLive
У Холанда 46+5 в 44 матчах ЛЧ. Эрлинг быстрее всех набрал 50 баллов по «гол+пас» в турнире – он побил рекорд ван Нистелроя
1219 минут назад
После ошибки Сафонова «Бавария» забила «ПСЖ». Вратарь не смог как следует выбить мяч кулаками после углового
9448 минут назад
Мажич о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Все будет опубликовано. Не нужно беспокоиться»
1455 минут назад
«Бавария» – «ПСЖ». 1:0 – Ким забил после ошибки Сафонова. Онлайн-трансляция
5756 минут назадLive
Левандовски забил 22 гола в 23 матчах сезона за «Барселону» и сборную Польши
9сегодня, 20:29
Левандовски забил 100-й гол в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129
34сегодня, 20:15
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Это не бюджетные деньги – наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Но во многих регионах футбол финансируется государством»
27сегодня, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Арсенал». 0:3 – Мартинелли, Хавертц и Габриэл забили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
849 минут назадLive
Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат
411 минут назад
Слот о травме Винисиуса перед матчем ЛЧ: «Сложно понять, чего ждать «Ливерпулю», он играл почти в каждом матче. Беспокоят качества Мбаппе – он один из лучших в мире в данный момент»
113 минут назад
«Байер» – «Ред Булл». 4:0 – Виртц сделал дубль, у Гримальдо 1+1, Шик тоже забил. Онлайн-трансляция
114 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Фейеноорд». 3:0 – Холанд сделал дубль, Гюндоган тоже забил. Онлайн-трансляция
715 минут назадLive
«Сафонов доказал, что российская школа вратарей – одна из лучших в мире». Чанов о голкипере «ПСЖ»
215 минут назад
«Янг Бойз» – «Аталанта». 1:5 – у Ретеги и де Кетеларе по дублю. Онлайн-трансляция
221 минуту назадLive
«Ювентус» задержали в аэропорту Бирмингема из-за Веа. У Тимоти потребовали оба паспорта, с собой был лишь один
226 минут назад
У Холанда 16 голов в 18 матчах за «Сити» в сезоне. Эрлинг забил «Фейеноорду» в ЛЧ с пенальти, у него 4 мяча в 5 играх турнира
436 минут назад
Радимов о красной Коваленко в игре с «Зенитом»: «Каким надо быть истуканом, чтобы пойти в такой подкат, уже имея желтую. Ну это же неуважение к партнерам!»
540 минут назад