Глава Самарской области: «Наведу порядок в «Крыльях». Будут провоцировать – буду еще жестче. Знаю истории, когда руководители клубов получают 100 млн в год»

Губернатор Самарской области намерен навести порядок в «Крыльях Советов».

– Может ли потолок зарплат стать инициативой в будущем?

– Сильно в развитие спорта в своей личной работе не заступал, я отвечаю за промышленность в Госсовете. Есть чем заниматься в Самарской области.

Губернаторы заинтересованы в присоединении к программе «Чистый спорт». Убрать коррупцию, сэкономить 500 млн и дать шанс мальчишкам из академий – буду поддерживать такие предложения в комиссии.

– Касались проверки сборов в других странах и экипировок?

– В процессе, результаты будут в декабре. Нет цели ущемлять спортсменов.

В «Ладе» я увидел, что с огромным бюджетом инфраструктура не соответствует уровню спортсменов. Просто отвратительные спортзалы. Моя задача – направить ресурсы на спорт, на спортсменов. Нет задачи пересадить спортсменов с частных самолетов на обычные рейсы.

Знаю истории, когда руководители клубов получают 100 миллионов в год, а это достаточные вознаграждения, еще и премии. Если человек так оценен в профессиональном сообществе и показывает результат – хорошо. Но если на рынке такая работа оценена в 12 млн в год, то будут вопросы. У нас есть право регулировать это.

Я исполняю обязанность учредителя «Крыльев », наведу порядок. Если будут провоцировать, буду проводить работу еще более жестко. Те, кто считает, что им все можно, приходите на матчи – чего вы прячетесь? – сказал Вячеслав Федорищев.