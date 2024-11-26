Анчелотти об игровом времени футболистов «Реала»: «Я провел 1300 матчей – 1300 составов, 4000 замен. Не думаю, что кто-то может давать мне советы»

Карло Анчелотти ответил на критику по поводу игрового времени некоторых игроков.

«Я слышу много советов, но, думаю, не стоит забывать, что я провел 1300 матчей, [выбрал] 1300 составов и сделал 4000 замен. Поэтому не думаю, что кто-то здесь может давать мне советы», – сказал главный тренер «Реала».

Завтра «Реал » сыграет с «Ливерпулем» на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.