Анчелотти об игровом времени футболистов «Реала»: «Я провел 1300 матчей – 1300 составов, 4000 замен. Не думаю, что кто-то может давать мне советы»
Карло Анчелотти ответил на критику по поводу игрового времени некоторых игроков.
«Я слышу много советов, но, думаю, не стоит забывать, что я провел 1300 матчей, [выбрал] 1300 составов и сделал 4000 замен. Поэтому не думаю, что кто-то здесь может давать мне советы», – сказал главный тренер «Реала».
Завтра «Реал» сыграет с «Ливерпулем» на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости