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Анчелотти перед «Ливерпулем»: «Реалу» нужно набирать очки – не знаю, попадем ли мы в первую восьмерку в ЛЧ. Я должен доверять команде»

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

Завтра «Реал» сыграет на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Каждая победа придает еще больше уверенности. «Ливерпуль» очень хорошо выступает в этом турнире, но мы вернулись и надеемся добиться успеха. У нас сильный состав. До конца сезона еще очень далеко.

– Как оцениваете новый формат Лиги чемпионов?

– Как и следовало ожидать, этот сезон отличается от предыдущих.

Говоря о завтрашнем матче, это будет отличная встреча. Это важный матч. Нужно набирать очки. В оставшихся матчах нужно набрать как можно больше.

Не знаю, сможем ли мы попасть в первую восьмерку, потому что мы уже проиграли дважды, но мы должны набрать как можно больше очков.

– Беспокоит ли вас что-либо?

– Я в порядке, как и команда. Первое, что мы видим – команда лучше себя чувствует в матчах с более требовательными соперниками.

Это отличная возможность вернуться на наш лучший уровень. Я должен доверять команде и верить, что мы конкурентоспособны, – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoКарло Анчелотти
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