Лишь 12,3% ударов Мбаппе в Ла Лиге – голевые. По реализации Килиан 250-й в топ-лигах среди форвардов, хотя чаще него бьет только Холанд
У Килиана Мбаппе возникли проблемы с реализацией моментов в «Реале».
ESPN передает, что форвард за 12 матчей в Ла Лиге пробил 57 раз – больше всех в турнире. Среди участников пяти ведущих лиг Европы чаще бьет только Эрлинг Холанд (62). У Роберта Левандовского, лучшего бомбардира чемпионата Испании, на 10 ударов меньше, чем у Килиана, хотя он провел на две игры больше.
Из 57 попыток в створ пришлись только 27, то есть 47,4%. По точности среди нападающих из пяти сильнейших лиг Мбаппе занимает 125-е из 461 места.
При этом лишь 12,3% ударов Килиана завершаются голами. В Ла Лиге он 48-й среди форвардов, в топ-лигах – 230-й.
Подчеркивается, что 84,2% ударов француза нанесены из пределов штрафной, 73,7% - правой ногой.
Статистику 25-летнего футболиста сборной Франции можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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