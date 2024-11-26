Слот о «Реале»: «Они всегда находят способ победить, это делает их особенными. Обыграть их сложно не только «Ливерпулю», но и любой команде Лиги чемпионов»
Завтра команды сыграют на «Энфилде» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Это очень сложная задача не только для «Ливерпуля», но и для любого клуба Европы, потому что они способны побеждать самыми разными способами.
Вот почему они столько раз выигрывали Лигу чемпионов – они умеют побеждать и по-настоящему доминировать, но если игра сложная, они всегда находят способ победить или пройти в следующий раунд, и это делает их особенными.
Забавно, что вы спрашиваете о наших травмах – большинство говорит только о травмах «Реала», но в последнее время они появились и у нас.
Трент в заявке, но его не будет в стартовом составе – возможно, он сможет выйти на поле на несколько минут, но в идеале этого не произойдет. Если это действительно необходимо, он может выйти на поле.
Федерико [Кьезы] пока нет в составе – он тренируется с нами, но не до конца. Харви Эллиотт в заявке, но уже давно не играл, поэтому не готов выйти в старте. Костаса [Цимикаса] пока нет, у него тоже травма – список довольно длинный», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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