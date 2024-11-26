Беллингем о Мбаппе: «Килиан в порядке, критика в его адрес преувеличена. Стиль игры «Реала» изменился, но я показал, что могу адаптироваться»

Джуд Беллингем рассказал о новой роли в «Реале» после прихода Килиана Мбаппе.

«Это было похоже на любую адаптацию. Уходят одни игроки, приходят другие. Меняется стиль игры, подход, но я показал, что могу адаптироваться. Я не беспокоюсь о позиции, я просто хочу играть. Это на меня не влияет. Команда настраивается на победу в любой игре.

Килиан в полном порядке. Его критикуют, но это преувеличение. Когда я вижу его на тренировках, я убеждаюсь, что он будет выступать еще лучше. У нас были травмы, и нам пришлось адаптироваться.

Я говорю с Анчелотти каждый день, у нас прекрасные отношения. Я пожертвовал собой, как и другие игроки, чтобы помочь ему. Я не так много забивал, но внес свой вклад.

У нас в команде много разносторонних игроков. Из-за травм приходится играть на разных позициях. Я знаю, где мне наиболее комфортно, но я несу ответственность за то, чтобы максимально эффективно работать на любой позиции», – сказал полузащитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем ».

Завтра «Реал » сыграет с «Ливерпулем» на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Игра начнется в 23:00 по московскому времени.