«Барселона» хочет уступить права на Тринкау ради скидки на Дьокереша. Каталонцы могут выкупить Франсишку за 20 млн евро или получить от «Спортинга» 50% прибыли при его перепродаже
Франсишку Тринкау может помочь «Барселоне» заполучить Виктора Дьокереша.
Diario Sport отмечает, что «блауграна» имеет право выкупить вингера за 20 млн евро либо получить 50% прибыли после того, как «Спортинг» его продаст.
Каталонцы внимательно следят за прогрессом футболиста, который уже привлек внимание таких клубов, как «Бавария» и «Манчестер Сити» (по данным O Jogo).
«Барселона» не хотела бы выкупать Тринкау, хотя смогла бы сразу заработать на его перепродаже. Она предпочла бы задействовать права на Франсишку для снижения цены на Виктора Дьокереша.
При этом сейчас «блауграна» не предпринимает никаких действий для этого, поскольку трансфер форварда не входит в число ее приоритетов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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