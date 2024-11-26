«Барселона» хочет уступить права на Тринкау ради скидки на Дьокереша. Каталонцы могут выкупить Франсишку за 20 млн евро или получить от «Спортинга» 50% прибыли при его перепродаже

Франсишку Тринкау может помочь «Барселоне» заполучить Виктора Дьокереша.

Diario Sport отмечает, что «блауграна» имеет право выкупить вингера за 20 млн евро либо получить 50% прибыли после того, как «Спортинг » его продаст.

Каталонцы внимательно следят за прогрессом футболиста, который уже привлек внимание таких клубов, как «Бавария» и «Манчестер Сити» (по данным O Jogo).

«Барселона » не хотела бы выкупать Тринкау , хотя смогла бы сразу заработать на его перепродаже. Она предпочла бы задействовать права на Франсишку для снижения цены на Виктора Дьокереша .

При этом сейчас «блауграна» не предпринимает никаких действий для этого, поскольку трансфер форварда не входит в число ее приоритетов.