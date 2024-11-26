«Все считают: если ты без высшего образования, значит, пропащий человек. Это не так. Простой электрик может за 10 лет вырасти до гендиректора завода». Попов об учебе в вузе
Алексей Попов рассказал, почему решил получить юридическое образование.
– Почему решили получить высшее образование?
– Окружение настаивало. Спрашивается – нафига? Сейчас родители тоже гонят своих детей учиться. Все считают: если ты без высшего образования, значит, пропащий человек. Это совсем не так.
Простой электрик может за 10 лет вырасти до гендиректора завода. Нужно заниматься любимым делом, и все у тебя будет хорошо. И со временем, если понадобится, уже и поступишь в ВУЗ.
Но раньше у меня таких мыслей не было, поэтому я пошел учиться в Западно-Уральский институт экономики и права, – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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