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Попов о Карпине: «У нас его все любят и считают сильным тренером – не понимаю почему. Где результаты?»

Алексей Попов усомнился в тренерских качествах Валерия Карпина.

– Большинство ваших комментариев основано на хейте. Хотите, чтобы вас больше цитировали?

– Я просто хочу развивать российский футбол. Стараюсь показывать минусы наших футбольных деятелей, на которых все ориентируются.

Условно, у нас все любят Карпина и считают его сильным тренером – не понимаю почему. Где результаты? Да, у него играет молодежь, но кого и куда он смог выгодно продать за 6 или сколько он там лет работает? Для меня странно, что об этом не говорят, – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
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logoВалерий Карпин
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