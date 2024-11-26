Алексей Попов усомнился в тренерских качествах Валерия Карпина.

– Большинство ваших комментариев основано на хейте. Хотите, чтобы вас больше цитировали?

– Я просто хочу развивать российский футбол. Стараюсь показывать минусы наших футбольных деятелей, на которых все ориентируются.

Условно, у нас все любят Карпина и считают его сильным тренером – не понимаю почему. Где результаты? Да, у него играет молодежь, но кого и куда он смог выгодно продать за 6 или сколько он там лет работает? Для меня странно, что об этом не говорят, – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина».