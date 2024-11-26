«У нас коррупция в политике и правоохранительных органах – думаете, в футболе ее не будет? Многие ставили на результаты своих матчей – это никуда не ушло». Попов о договорняках в России
– Меня зацепило ваше высказывание: «Футболисты в России играют на ставках, 100%».
– Тоже чистейшая правда. Во Второй и Первой лиге всегда так было. В дубле «Амкара» многие ребята просаживали деньги либо в казино, либо на ставках. Потом бегали: «Займи, займи».
– На что ставили?
– На результаты матчей, своих в том числе. Это никуда не ушло. Я вам больше скажу: по слухам, некоторые детские тренеры, чьи воспитанники играют в разных командах Второй и Первой лиги, заранее узнают от них результаты будущих матчей и ставят.
Самое страшное – эти свои дела они обсуждают при детях, будущих футболистах [в разговорах с родителями]. Сидят, чешут языком: «Мне Вася сказал, что они завтра проиграют – я поставил». Совсем больные! На что вы программируете детей? Хочется встать и дать по башке!
– В российском футболе до сих пор есть договорняки?
– У нас есть коррупция в политике и правоохранительных органах – думаете, в каком-то футболе ее не будет?
– Вы как-то сказали: «В России исходы матчей могут решаться на уровне губернатора или мэра».
– Я говорил про то время, когда еще играл. В какой-то момент у «Амкара» и «Анжи» был один спонсор – «Уралкалий». Думаю, при таких вводных могли быть разные матчи.
– После одного из матчей «Амкара» с «Анжи» – в ноябре 2012-го (1:2) – появились вопросы о честности игры. Лига даже проводила расследование.
– Помню к нам на сборы приезжали какие-то люди, пытались допрашивать. Но мы сразу сказали, что нихрена не знаем. Футболисты и правда были не в курсе. Да и вообще: расследование ведь ни к чему не привело – значит, все было нормально.
– Вам хоть раз предлагали сдать матч?
– Несколько раз. Звонили определенные агенты, но я их посылал: «Никогда такого не будет!» – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина».
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