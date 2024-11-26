Алексей Попов высказался о договорных матчах в российском футболе.

– Меня зацепило ваше высказывание: «Футболисты в России играют на ставках, 100%».

– Тоже чистейшая правда. Во Второй и Первой лиге всегда так было. В дубле «Амкара» многие ребята просаживали деньги либо в казино, либо на ставках. Потом бегали: «Займи, займи».

– На что ставили?

– На результаты матчей, своих в том числе. Это никуда не ушло. Я вам больше скажу: по слухам, некоторые детские тренеры, чьи воспитанники играют в разных командах Второй и Первой лиги, заранее узнают от них результаты будущих матчей и ставят.

Самое страшное – эти свои дела они обсуждают при детях, будущих футболистах [в разговорах с родителями]. Сидят, чешут языком: «Мне Вася сказал, что они завтра проиграют – я поставил». Совсем больные! На что вы программируете детей? Хочется встать и дать по башке!

– В российском футболе до сих пор есть договорняки?

– У нас есть коррупция в политике и правоохранительных органах – думаете, в каком-то футболе ее не будет?

– Вы как-то сказали: «В России исходы матчей могут решаться на уровне губернатора или мэра».

– Я говорил про то время, когда еще играл. В какой-то момент у «Амкара» и «Анжи» был один спонсор – «Уралкалий». Думаю, при таких вводных могли быть разные матчи.

– После одного из матчей «Амкара» с «Анжи» – в ноябре 2012-го (1:2) – появились вопросы о честности игры. Лига даже проводила расследование.

– Помню к нам на сборы приезжали какие-то люди, пытались допрашивать. Но мы сразу сказали, что нихрена не знаем. Футболисты и правда были не в курсе. Да и вообще: расследование ведь ни к чему не привело – значит, все было нормально.

– Вам хоть раз предлагали сдать матч?

– Несколько раз. Звонили определенные агенты, но я их посылал: «Никогда такого не будет!» – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина».