Журналист Риоло о Сафонове в составе на игру с «Баварией»: «Не знаю, насколько это будет разумно. Кто знает, как он справляется с давлением? «ПСЖ» часто создавал себе ненужные проблемы»
В матче против «Тулузы» (3:0) место в воротах парижской команды занял Матвей Сафонов, Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных. Сегодня «ПСЖ» встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Журналист поразмышлял о том, стоит ли выпустить российского голкипера и на эту игру.
«Я не вижу, как это могло бы решить проблему. «ПСЖ» за последние десять лет часто поступал подобным образом. Были пары Трапп – Сиригу, Трапп – Ареоля… Были также Буффон [с Ареоля] или Навас – Доннарумма. Я не понимаю, каким образом это что-то дало [команде] и как это придает уверенности вратарю, кем бы он, кстати, ни был.
Скажите, что Доннарумма не является железно основным игроком, и я соглашусь, потому что я смотрю матчи. Тем не менее, я помню матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» на «Парк де Пренс», где выпустили Буффона. И никогда в жизни Буффон не совершал тех ошибок, которые допустил в тот вечер.
Мы видели множество подобных эпизодов в истории «ПСЖ», когда мы сами создавали себе ненужные проблемы. Доннарумма, возможно, и не является железным игроком основы, но Сафонов – кто его знает? Знаем ли мы, как он справляется с давлением? Знаем ли мы, как он играет в больших матчах? Нам практически не от чего оттолкнуться [чтобы проанализировать его игру].
Так что я не понимаю, насколько разумным будет такой поступок со стороны Луиса Энрике. Но в любом случае я с самого начала, с тех пор как он только приехал в Париж, знал, что я слишком глуп, чтобы понять, что он делает», – сказал Риоло.
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