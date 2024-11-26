Журналист Риоло о Сафонове в составе на игру с «Баварией»: «Не знаю, насколько это будет разумно. Кто знает, как он справляется с давлением? «ПСЖ» часто создавал себе ненужные проблемы»

Даниэль Риоло высказался о конкуренции вратарей в «ПСЖ».

В матче против «Тулузы» (3:0) место в воротах парижской команды занял Матвей Сафонов , Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных. Сегодня «ПСЖ» встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Журналист поразмышлял о том, стоит ли выпустить российского голкипера и на эту игру.

«Я не вижу, как это могло бы решить проблему. «ПСЖ» за последние десять лет часто поступал подобным образом. Были пары Трапп – Сиригу, Трапп – Ареоля… Были также Буффон [с Ареоля ] или Навас – Доннарумма. Я не понимаю, каким образом это что-то дало [команде] и как это придает уверенности вратарю, кем бы он, кстати, ни был.

Скажите, что Доннарумма не является железно основным игроком, и я соглашусь, потому что я смотрю матчи. Тем не менее, я помню матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» на «Парк де Пренс», где выпустили Буффона. И никогда в жизни Буффон не совершал тех ошибок, которые допустил в тот вечер.

Мы видели множество подобных эпизодов в истории «ПСЖ», когда мы сами создавали себе ненужные проблемы. Доннарумма, возможно, и не является железным игроком основы, но Сафонов – кто его знает? Знаем ли мы, как он справляется с давлением? Знаем ли мы, как он играет в больших матчах? Нам практически не от чего оттолкнуться [чтобы проанализировать его игру].

Так что я не понимаю, насколько разумным будет такой поступок со стороны Луиса Энрике. Но в любом случае я с самого начала, с тех пор как он только приехал в Париж, знал, что я слишком глуп, чтобы понять, что он делает», – сказал Риоло.