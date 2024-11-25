Энрике перед матчем ЛЧ: «Бавария» – фаворит любого турнира. Как и «ПСЖ», они стремятся владеть мячом. Проблема в том, что мяч один, кто-то будет страдать»

Луис Энрике поделился ожиданиям от матча с «Баварией».

Завтра «ПСЖ» сыграет с мюнхенцами на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Вы ожидаете, что завтра вам будет тяжело?

– Я считаю, что мы очень похожи на «Баварию» по стилю. Мы тоже стремимся владеть мячом, но он только один. Обе команды интенсивно прессингуют. Статистика говорит о том, что мы очень похожи. Мы в числе двух или трех команд, наряду с «Манчестер Сити», у которых лучшие показатели как в атаке, так и в обороне: созданные моменты, xG. Проблема в том, что завтра будет только один мяч. Тот, у кого его не будет, несомненно, будет страдать.

«Бавария » – фаворит в любом турнире. Это будет справедливо и через 10, и через 20 лет. У них шесть побед в Лиге чемпионов, это исторический клуб, совершенно не похожий ни на одну другую немецкую команду. Повторюсь, в футбольном плане эта команда наиболее похожа на нас по стилю игры, как и «Сити». Такие команды нацелены на владение, и, теряя мяч, они пытаются как можно быстрее его отобрать. Это определит игру, – сказал главный тренер «ПСЖ ».