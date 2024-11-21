Газзаев о «Зените»: «Админресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локо» не меньше. Неправильно валить все на то, что деньги играют. Семак – лучший тренер в стране, признайте»

Валерий Газзаев высказался о влиянии ресурсов «Зенита» на победы клуба.

– Люди предполагают, что в «Зените» есть административный ресурс, который помогает выигрывать.

– Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше. И поэтому валить все на то, что деньги играют, неправильно.

Признайте уже, что лучшим тренером сегодня в нашей стране является Семак. Как можно было этих трех ставить? А Семак даже в тройку не попал. Ну, разве это правильно?...

До Семака у «Зенита» были большие тренеры, но далеко не все у них получалось. Потому что мало, когда у тебя хорошие игроки. Этими игроками надо уметь управлять! И характер должен быть серьезный. Если у тебя хорошее техническое оснащение, тактическая гибкость, а характера нет – нет тренера. Просто его нет, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.