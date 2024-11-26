Карпин о соперниках России: «Деваться некуда – или товарищеские с Брунеем, или не играть вообще. С Сан-Марино и Лихтенштейном все в отборе унижают себя?»
– За последние два с половиной года был у сборной России соперник слабее, чем Бруней?
– Возможно, Куба. По уровню они сопоставимы.
– Что ответите тем, кто заявляет: «Такими матчами мы себя унижаем»?
– Если люди не понимают элементарных вещей, черное называют белым... Зачем что-то отвечать? Или, вы считаете, надо кого-то переубеждать?
– Вы эти встречи не воспринимаете как унижение?
– Абсолютно! Что тогда говорить про отборочный цикл, где попадаются Сан-Марино и Лихтенштейн? С ними же все играют. Или унижают себя?
– Это официальный турнир. Никуда не денешься.
– Стоп! Нам сейчас тоже деваться некуда. Для нас эти матчи как официальные. Других нет. Там в рамках отбора нужно играть с Сан-Марино. А здесь приходится проводить товарищеские с Брунеем. Либо вообще не играть. Что лучше? – сказал главный тренер сборной России.
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