Джикия намерен вернуться в сборную: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы рассматриваться. Обязательно с Карпиным созвонимся и обсудим»
Георгий Джикия хотел бы вернуться в сборную России.
«Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную.
А что касается того, когда это произойдет, мы обязательно с Валерием Георгиевичем [Карпиным] созвонимся и обсудим этот момент. У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернемся.
Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты», – сказал защитник «Химок».
В этом сезоне Джикия провел 5 матчей за «Химки»и не отличился результативными действиями. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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