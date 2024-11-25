Джикия намерен вернуться в сборную: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы рассматриваться. Обязательно с Карпиным созвонимся и обсудим»

Георгий Джикия хотел бы вернуться в сборную России.

«Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную.

А что касается того, когда это произойдет, мы обязательно с Валерием Георгиевичем [Карпиным ] созвонимся и обсудим этот момент. У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернемся.

Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты», – сказал защитник «Химок».

В этом сезоне Джикия провел 5 матчей за «Химки »и не отличился результативными действиями. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь .