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  • Карпин о матче со сборной легионеров: «Можно и двусторонку провести – «брунейский» состав против «сирийского». Но ощущения совсем другие, когда тебе противостоит национальная сборная»
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Карпин о матче со сборной легионеров: «Можно и двусторонку провести – «брунейский» состав против «сирийского». Но ощущения совсем другие, когда тебе противостоит национальная сборная»

Валерий Карпин оценил идею о матче со сборной легионеров.

В ноябре сборная России обыграла команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0). 

– Вы уже говорили, что не видите смысла встречаться со сборной Медиалиги. Другой формат в период санкций возможен?

– Какой?

– Матч со сборной легионеров, выступающих в РПЛ. Или с молодежкой.

– Да можно и двусторонку провести. Условно, «брунейский» состав против «сирийского». Вроде бы отличный вариант, не надо ничего придумывать. Но! Сразу теряется соревновательный накал. Потому что футболисты все это воспринимают как тренировку.

– С официальным матчем не сравнить.

– Ну конечно! Когда на трибунах 20-30 тысяч зрителей, тебе противостоит национальная сборная, совсем другие ощущения. Тут и статус матча влияет, и атмосфера, – сказал главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
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logoВалерий Карпин
logoСпорт-Экспресс
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