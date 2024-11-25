Карпин о матче со сборной легионеров: «Можно и двусторонку провести – «брунейский» состав против «сирийского». Но ощущения совсем другие, когда тебе противостоит национальная сборная»

Валерий Карпин оценил идею о матче со сборной легионеров.

В ноябре сборная России обыграла команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

– Вы уже говорили, что не видите смысла встречаться со сборной Медиалиги. Другой формат в период санкций возможен?

– Какой?

– Матч со сборной легионеров, выступающих в РПЛ. Или с молодежкой.

– Да можно и двусторонку провести. Условно, «брунейский» состав против «сирийского». Вроде бы отличный вариант, не надо ничего придумывать. Но! Сразу теряется соревновательный накал. Потому что футболисты все это воспринимают как тренировку.

– С официальным матчем не сравнить.

– Ну конечно! Когда на трибунах 20-30 тысяч зрителей, тебе противостоит национальная сборная, совсем другие ощущения. Тут и статус матча влияет, и атмосфера, – сказал главный тренер сборной России.