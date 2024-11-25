«Ливерпуль» обсуждает с агентом Салаха новый контракт. Переговоры проходят позитивно, несмотря на заявления вингера

«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта Мохамеда Салаха.

Ранее вингер мерсисайдцев заявил, что клуб до сих пор не предложил ему новое соглашение. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона.

По данным журналиста Бена Джейкобса, несмотря на слова игрока, клуб контактирует с его агентом Рами Аббасом, и переговоры, как предполагается, идут в позитивном русле.

Салах – самый высокооплачиваемый игрок «Ливерпуля » и, учитывая его зарплату и возраст, решение о продлении вряд ли будет быстрым.

Подчеркивается, что нового официального предложения футболисту от клубов Саудовской Аравии пока не поступало. Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало , который хорошо знает египтянина, ждет подходящего момента для трансфера, если такая возможность представится.

Салах о контракте с «Ливерпулем»: «Уже почти декабрь, а я не получал предложений. Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем»