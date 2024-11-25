«Я все ближе к уходу». «Ливерпуль» пока не предложил Салаху контракт

Звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах после дубля «Саутгемптону» (3:2) поделился разочарованием: ему не предложили новый контракт. Нынешний истекает летом.

Но переговоры вроде бы идут

Контракт лучшего бомбардира в истории «Ливерпуля» истекает 30 июня 2025-го. Значит, уже после 1 января Салах может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Неопределенность не радует Салаха, о чем он честно признался: «Уже почти декабрь, а я пока не получал предложений остаться в клубе. Я, вероятно, ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться.

Знаете, я в «Ливерпуле» уже много лет, другого такого [клуба] нет. Но как я уже говорил, сейчас декабрь, а я пока не получил ничего касательно будущего. Я люблю болельщиков, а они любят меня. Но ситуация не в моих и не их в руках. Подождем и посмотрим».

Конечно, я разочарован. Не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на сезоне. Стремлюсь выиграть Премьер-лигу и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован ситуацией, но посмотрим».

Комментировать интерес из Саудовской Аравии Салах пока отказался: «Не хочу говорить об этом. Сейчас я сосредоточен на команде».

Журналисты Джеймс Пирс и Бен Джейкобс сообщили, что переговоры с агентом футболиста Рами Аббасом все же идут – и они позитивные . Другое дело, что клуб не любит давать долгие и дорогие контракты игрокам старше 30 лет. А Мохамед сейчас – самый высокооплачиваемый футболист в истории клуба.

Так что переговоры и должны были быть тяжелыми. Даже в 2022 году «Ливерпуль» продлил Салаха только 1 июля.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг подтвердил факт обсуждения, но уточнил, что стороны сильно расходятся в пожеланиях. Возможно, поможет личное участие больших боссов: выездной матч с «Саутгемптоном» вживую смотрели не только спортивный директор Ричард Хьюз, но и CEO Fenway Sports Group (компания, владеющая «Ливерпулем») Билли Хоган, а также председатель FSG и клуба Том Вернер.

Вряд ли они прилетели из США ради просмотра матча в Саутгемптоне. Напомним, неопределенность с контрактом сейчас не только у Салаха, но и у Вирджила ван Дейка с Трентом Александером-Арнолдом. Контракты обоих истекают летом.

Салах – самый результативный в этом сезоне АПЛ. Забивает и отдает почти в каждом матче

Первый сезон с Арне Слотом пока получается для египтянина одним из лучших в карьере. У него результативные действия почти в каждом туре АПЛ. Исключения – матч с «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

У Салаха 12+10 в 18 матчах во всех турнирах. В Премьер-лиге он идет вторым как в гонке снайперов (10), так и ассистентов (6). По гол+пас Мо лучший в лиге.

Недавно египтянин вышел на восьмое место в топе бомбардиров АПЛ за всю историю – 167 голов. При нынешнем темпе обогнать Тьерри Анри (175) и Фрэнка Лэмпарда (177) можно будет уже в этом сезоне, а дальше есть возможность замахнуться и на достижения Серхио Агуэро (184) с Энди Коулом (187).

Салах еще в сентябре рассказывал, что «Ливерпуль» не торопится с предложением: «Я хорошо провел лето, было время побыть одному и осмыслить, что это мой последний год в клубе – и я хочу им насладиться. Я свободен для игры в футбол, и мы еще посмотрим, что произойдет следующим летом. Никто в клубе не разговаривал со мной по поводу контракта. Это зависит от клуба, а не от меня».

Но тогда ситуация казалось нормальной – с Ван Дейком и Трентом тоже еще не начали переговоры , а новое руководство принимало дело. С тех пор появились слухи о прогрессе на переговорах с Ван Дейком и Трентом, а вокруг Салаха тишина.

Теперь Мохамед ее громко нарушил.

«Ливерпуль» в отрыве: +8 от «Сити» перед очным матчем. Не помешал даже фантомный пенальти

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Carl Recine