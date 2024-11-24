У Салаха 239 результативных действий в АПЛ. Больше только у Анри, Кейна, Гиггза и Руни
Мохамед Салах входит в список лидеров по результативным действиям в истории АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» сегодня отметился дублем в матче с «Саутгемптоном» (3:2) в 12-м туре.
Теперь на счету египтянина 239 очков по системе «гол+пас» за время выступлений в Премьер-лиге в составе «красных» и «Челси». Он оторвался от Фрэнка Лэмпарда (237).
Больше результативных действий только у Тьерри Анри (249), Харри Кейна (259), Райана Гиггза (271) и Уэйна Руни (276).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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