У Салаха 239 результативных действий в АПЛ. Больше только у Анри, Кейна, Гиггза и Руни

Мохамед Салах входит в список лидеров по результативным действиям в истории АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » сегодня отметился дублем в матче с «Саутгемптоном » (3:2) в 12-м туре.

Теперь на счету египтянина 239 очков по системе «гол+пас» за время выступлений в Премьер-лиге в составе «красных» и «Челси». Он оторвался от Фрэнка Лэмпарда (237).

Больше результативных действий только у Тьерри Анри (249), Харри Кейна (259), Райана Гиггза (271) и Уэйна Руни (276).