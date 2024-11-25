  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Спартак» превратился в середняка РПЛ. ЦСКА недорабатывает с точки зрения набора очков, игра оставляет желать лучшего»
21

Дмитрий Губерниев: «Спартак» превратился в середняка РПЛ. ЦСКА недорабатывает с точки зрения набора очков, игра оставляет желать лучшего»

Дмитрий Губерниев оценил положение ЦСКА и «Спартака» в Мир РПЛ.

– Не превратились ли армейцы в середняка РПЛ?

– Не хочется так думать, но у нас и «Спартак» превратился в середняка Премьер-лиги. Такие команды должны быть наверху турнирной таблицы. Конечно, ЦСКА недорабатывает, так скажем, с точки зрения набора очков, и игра оставляет желать лучшего. Но это говорит о конкуренции в чемпионате.

– При Федотове у команды была проблема: забивали, но не могли довести матч до победы. Тренер поменялся, а проблема осталась.

– Значит, проблема не только в тренере. Команда – это живой организм, и не всегда замена одного органа на другой ведет к выздоровлению. Что касается перспектив на этот сезон – может произойти все что угодно. Сейчас ЦСКА возьмет выиграет все матчи и станет чемпионом. Мы этому удивимся? Ну, немного.

С другой стороны, нельзя говорить, что уровень команд, которые сейчас вверху, прям уж так опережает ЦСКА. В организации игры у армейцев есть проблемы, и мы это видим – они и раньше были. Но сейчас возьмут все преодолеют – и привет остальным. Конечно, команды должны играть сильнее – и «Спартак», и ЦСКА. Это флагманы, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoДмитрий Губерниев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карасев обслужит игру «Ростов» – «Спартак» в Кубке России, Кукуян назначен на матч «Локомотив» – «Динамо»
10сегодня, 08:48
Губерниев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Россия – неспортивная страна, не болеет за спорт. Тот, кто будет спорить, либо не понимает, либо врет»
22630 сентября, 09:51
Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»
19423 сентября, 19:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карпин о матче со сборной легионеров: «Можно и двусторонку провести – «брунейский» состав против «сирийского». Но ощущения совсем другие, когда тебе противостоит национальная сборная»
14 минут назад
Аспас – защитнику «Барсы» Мартину после неудаления в конце 1-го тайма: «Тренер заменил тебя, увидев, что ты на мне сфолил». Жерар ответил форварду «Сельты»: «Незначительное нарушение»
921 минуту назад
Роналду забил 912-й и 913-й голы в карьере. У форварда 6 мячей в 5 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
6229 минут назад
Даниил Чалов о зарплатах в ФНЛ: «От 100 до 350 тысяч рублей в месяц – больше мне никогда не платили. Мама еще спросила: «А что, тебе реально за футбол платить будут? Тысяч 40 хоть есть?»
732 минуты назад
Черчесов о продолжении работы в Казахстане: «Игроков «покусываю» в раздевалке, но проблем с ними нет. Придет новый начальник – сядем напротив друг друга и посмотрим, что выйдет»
747 минут назад
«Брест» в шаге от истории – доведите до хэппи-энда
вчера, 17:00Спецпроект
На Бендтнера и другого экс-футболиста напали с ножом в Нью-Йорке. Знакомый Никласа попал в больницу с повреждениями лица, нападавший обвиняется в покушении на убийство
11сегодня, 16:55
Виртц – главная цель «Баварии». Мюнхенцы готовы заплатить более 100 млн евро за хавбека «Байера»
15сегодня, 16:50
«Эдегор больше Холанда понравился. Эрлинг в первом матче пешком ходил». Алип об игре против Норвегии
12сегодня, 16:30
Компани о «ПСЖ»: «Многие игроки достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича в ближайшие годы. У них отличный состав и тренер мирового класса»
13сегодня, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о «Спартаке» и 5:2 с «Локомотивом»: «Никогда не видел такой команды, как в 1-м тайме. Какого борща они поели, не знаю. Красно-белые удивили соперника высочайшим темпом»
2 минуты назад
Энрике про Сафонова в составе «ПСЖ» на игру с «Баварией»: «Хочу, чтобы все игроки были готовы к каждому матчу. Это цель на текущий сезон и все последующие»
320 минут назад
Якубко про 11:0 России с Брунеем: «Издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины. Можно было просто 11 человек с улицы взять. Не знаю, есть ли смысл в таких матчах»
1259 минут назад
«Аль-Наср» зашел в киберспорт и подписал чемпиона мира по FC 24
сегодня, 16:59Киберспорт
Мичел признан тренером месяца в Ла Лиге – он опередил Симеоне и Альгуасиля. «Жирона» выиграла 3 матча подряд
3сегодня, 16:34
Аршавин о сборной в 2024-м: «С командами вроде Брунея можно максимум раз в год играть, иначе будет фарс. Перспективы на следующий год туманны, все зависит от ситуации»
3сегодня, 16:18
Мостовой о работе в «Динамо»: «Если Личка пригласит своим помощником, конечно, соглашусь. Рассматриваю любые варианты в РПЛ»
6сегодня, 16:15
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
1сегодня, 16:01Live
Роберт Левандовски: «Нападающий и вратарь могут сделать разницу из ничего – эти амплуа требуют иного характера, чем другие. Форвард должен быть эгоистичным в каком-то смысле»
8сегодня, 15:59
Александр Черников: «Иностранцы – большие провокаторы, особенно латиноамериканцы – вспыльчивые и агрессивные. Меня это не бесит, сам иногда провоцирую»
7сегодня, 15:30