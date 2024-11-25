Дмитрий Губерниев: «Спартак» превратился в середняка РПЛ. ЦСКА недорабатывает с точки зрения набора очков, игра оставляет желать лучшего»

Дмитрий Губерниев оценил положение ЦСКА и «Спартака» в Мир РПЛ.

– Не превратились ли армейцы в середняка РПЛ?

– Не хочется так думать, но у нас и «Спартак » превратился в середняка Премьер-лиги. Такие команды должны быть наверху турнирной таблицы. Конечно, ЦСКА недорабатывает, так скажем, с точки зрения набора очков, и игра оставляет желать лучшего. Но это говорит о конкуренции в чемпионате.

– При Федотове у команды была проблема: забивали, но не могли довести матч до победы. Тренер поменялся, а проблема осталась.

– Значит, проблема не только в тренере. Команда – это живой организм, и не всегда замена одного органа на другой ведет к выздоровлению. Что касается перспектив на этот сезон – может произойти все что угодно. Сейчас ЦСКА возьмет выиграет все матчи и станет чемпионом. Мы этому удивимся? Ну, немного.

С другой стороны, нельзя говорить, что уровень команд, которые сейчас вверху, прям уж так опережает ЦСКА. В организации игры у армейцев есть проблемы, и мы это видим – они и раньше были. Но сейчас возьмут все преодолеют – и привет остальным. Конечно, команды должны играть сильнее – и «Спартак», и ЦСКА. Это флагманы, – сказал комментатор «Матч ТВ».