Виртц – главная цель «Баварии». Мюнхенцы готовы заплатить более 100 млн евро за хавбека «Байера»

«Бавария» считает Флориана Виртца приоритетной трансферной целью.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы готовы предложить за полузащитника «Байера » более 100 миллионов евро. Ради подписания Виртца «Бавария » планирует сэкономить на других сделках.

Также сообщается, что клуб следит за Омаром Мармушем («Айнтрахт»), Виктором Дьокерешем («Спортинг») и Джонатаном Дэвидом («Лилль»), последний из которых может быть доступен летом бесплатно. Однако в настоящий момент поиск нападающего не является приоритетом «Баварии» – подписание форварда маловероятно, если Матис Тель останется в клубе.

В нынешнем сезоне на счету Флориана Виртца 4 гола и 3 ассиста в 11 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь .