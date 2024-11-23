«Бавария» готова заплатить за Виртца 90-100 млн евро и включить бонусы или игроков в сделку. Эберль ведет переговоры с хавбеком «Байера»
Флориан Виртц стал главной трансферной целью «Баварии».
Мюнхенский клуб готов заплатить за хавбека «Байера» 90-100 млн евро и включить бонусы или игроков в сделку, сообщает Sky.
Директор «Баварии» Макс Эберль уже ведет переговоры с представителями Виртца.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
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