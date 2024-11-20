Сане об интересе «МЮ» и «Арсенала»: «Я сосредоточен на «Баварии». Не собираюсь ни с кем подписывать предварительный контракт 1-2 января»

Лерой Сане высказался о своем будущем в «Баварии».

Контракт 28-летнего вингера с мюнхенцами истекает следующим летом.

– Я уверен в себе, в своей ситуации и в своем клубе. У нас идут прозрачные и спокойные переговоры.

Я хочу снова играть регулярно и получать удовольствие от времени, проведенного на поле. Сейчас мы играем действительно хорошо, атмосфера отличная. Я хочу быть полностью вовлеченным в этот процесс и внести свой вклад. Чувствую себя очень комфортно.

Переговоры с Винни (Венсан Компани – Спортс”), Максом Эберлем и Кристофом Фройндом проходят в очень хорошей и доверительной обстановке. В данный момент я сосредоточен только на «Баварии». Все остальное будет понятно в ближайшие недели и месяцы.

– «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в вас. АПЛ все еще вас привлекает?

– Я симпатизирую этой лиге и до сих пор иногда смотрю отдельные матчи по телевизору. Но для меня важнее клуб, где я могу показывать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать титулы.

У меня все это есть в «Баварии». Здесь передо мной стоят самые большие вызовы и цели.

– С 1 января вы можете подписать предварительное соглашение с любым клубом. У вас есть планы на этот счет?

– Я точно не собираюсь подписывать контракт с другим клубом 1 или 2 января. Мне не нужно принимать поспешное решение.

До зимы я хочу набрать максимальный ритм и выиграть как можно больше матчей с «Баварией». Как я уже говорил, я доверяю себе и своей ситуации, – сказал Сане в интервью Bild.