Мичел признан тренером месяца в Ла Лиге – он опередил Симеоне и Альгуасиля. «Жирона» выиграла 3 матча подряд
Мичел Санчес признан лучшим тренером ноября в Ла Лиге.
Возглавляющий «Жирону» специалист победил в голосовании болельщиков, опередив Диего Симеоне («Атлетико») и Иманоля Альгуасиля («Реал Сосьедад»).
В этом месяце каталонская команда провела 3 матча в рамках чемпионата Испании и одержала 3 победы. «Жирона» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко после 14 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
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