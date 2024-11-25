Мичел признан тренером месяца в Ла Лиге – он опередил Симеоне и Альгуасиля. «Жирона» выиграла 3 матча подряд

Мичел Санчес признан лучшим тренером ноября в Ла Лиге.

Возглавляющий «Жирону» специалист победил в голосовании болельщиков, опередив Диего Симеоне («Атлетико») и Иманоля Альгуасиля («Реал Сосьедад»).

В этом месяце каталонская команда провела 3 матча в рамках чемпионата Испании и одержала 3 победы. «Жирона » занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко после 14 туров.