Диего Симеоне: «Для «Атлетико» есть две Ла Лиги. В одной мы пытаемся догнать «Реал» и «Барсу» – и дважды были чемпионами. В другой все пытаются занять наше место, и смогла только «Жирона»

Диего Симеоне объяснил, за что «Атлетико» борется в чемпионате Испании.

«Для «Атлетико» существует две Ла Лиги. В одной мы работаем, пытаясь догнать «Реал » и «Барселону». За последние 12 лет мы дважды были чемпионами, а остальные розыгрыши – за ними. Два раза мы также финишировали вторыми.

«Жирона » прекрасно провела прошлый сезон и заняла то место, которое обычно занимаем мы.

Есть и вторая Ла Лига – та, в которой все пытаются занять место «Атлетико». Это не удавалось никому, кроме «Жироны» в прошлом сезоне. Но есть те, кто усердно работает над тем, чтобы сместить нас», – отметил главный тренер «Атлетико ».