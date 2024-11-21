Симеоне, Альгуасиль и Санчес претендуют на приз лучшему тренеру ноября в Ла Лиге
Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
В ноябре на приз претендуют: Диего Симеоне («Атлетико»), Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад») и Мичел Санчес («Жирона»).
Все тренеры провели по 2 матча в чемпионате Испании, одержав победы в каждом из них.
Победитель будет определен болельщиками в голосовании на сайте Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Ла Лиги
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