Симеоне, Альгуасиль и Санчес претендуют на приз лучшему тренеру ноября в Ла Лиге

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.

В ноябре на приз претендуют: Диего Симеоне («Атлетико »), Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад ») и Мичел Санчес («Жирона»).

Все тренеры провели по 2 матча в чемпионате Испании, одержав победы в каждом из них.

Победитель будет определен болельщиками в голосовании на сайте Ла Лиги.