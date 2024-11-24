Конте об 1:0 с «Ромой»: «Наполи» слишком глубоко сел в концовке и сам все усложнил. 1-й тайм Хвичи был одним из лучших при мне»
«Перед матчем я сказал ребятам, чтобы они не смотрели на турнирную таблицу, а сосредоточились на себе и на том, чтобы улучшить те аспекты, над которыми мы работаем. Я придерживаюсь этого и сейчас, нам нужно предпринять ряд шагов, чтобы поднять наш уровень.
Я был доволен нашей игрой в течение хороших 65 минут. Мы могли реализовать больше моментов и играли против сильной «Ромы», у которой отличные игроки. Нам нужно было быть более внимательными на стандартах, ведь именно это позволило им попасть в перекладину. «Рома» также дебютировала под руководством нового тренера, поэтому была очень мотивирована показать себя. Однако мы все равно должны были лучше провести последние 15-20 минут игры, мы слишком глубоко сели в оборону и сами все усложнили».
О Хвиче Кварацхелии
«Я думаю, что его первый тайм был одним из лучших с тех пор, как я работаю в «Наполи». Он вернулся после игр за сборную с небольшой проблемой с приводящей мышцой, поэтому не тренировался в полную силу. Хвича сделал то, что должен был, в первом тайме.
Но когда мы забили гол, я увидел, что команде нужны свежие ноги, а также не хотел рисковать, чтобы у него не возникло мышечных повреждений. Он тренируется хорошо, я очень доволен тем, как он сыграл в первом тайме. У него были возможности забить, но мы должны продолжать работать вместе и постепенно становиться лучше», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью Sky Sport Italia.
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