Аморим заставил игроков «МЮ» поблагодарить фанатов после ничьей с «Ипсвичем»
Рубен Аморим заставил игроков «Ман Юнайтед» поблагодарить фанатов после матча.
Вчера португальский тренер провел первую игру во главе нового клуба. «Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1) в 12-м туре АПЛ.
По окончании матча главный тренер настоял, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» подошли к трибунам и выразили благодарность выездным болельщикам.
Фанаты манкунианцев отреагировали на эту новость в социальных сетях: многие отметили, что футболисты должны были сделать это и без содействия тренера, в то время как другие приветствовали его поступок.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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