Аморим заставил игроков «МЮ» поблагодарить фанатов после ничьей с «Ипсвичем»

Рубен Аморим заставил игроков «Ман Юнайтед» поблагодарить фанатов после матча.

Вчера португальский тренер провел первую игру во главе нового клуба. «Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Ипсвичем » (1:1) в 12-м туре АПЛ .

По окончании матча главный тренер настоял, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед » подошли к трибунам и выразили благодарность выездным болельщикам.

Фанаты манкунианцев отреагировали на эту новость в социальных сетях: многие отметили, что футболисты должны были сделать это и без содействия тренера, в то время как другие приветствовали его поступок.