Кин об «МЮ»: «Сейчас это середняк АПЛ. Многие клубы серьезно опережают его. Амориму предстоит огромная работа»
Рой Кин назвал «Манчестер Юнайтед» середняком АПЛ.
Вчера манкунианцы сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1) в 12-м туре чемпионата Англии.
«Какими бы ни были проблемы, на данный момент «Ман Юнайтед» – это середняк Премьер-лиги.
Очень много команд серьезно опережают их. «Юнайтед» предстоит долгий путь. Тренеру предстоит огромная работа. И, опять же, мы продолжаем это говорить, но послушайте, надеюсь, они с этим разберутся.
Мы видим «Ипсвич», который не выигрывал дома весь сезон, и они смотрятся лучшей командой. Если бы какая-то из команд победила, кажется, что это был бы «Ипсвич», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Кин о ничьей «МЮ» с «Ипсвичем»: «Расстановка новая, но игроки и проблемы те же. Горбатого могила исправит. Аморим будет разочарован»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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