«Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Начал забивать, используя свои лучшие качества». Шалимов о форварде «Спартака»

Игорь Шалимов объяснил всплеск результативности Манфреда Угальде.

В субботу форвард «Спартака » сделал покер в матче с «Локомотивом» (5:2) и с 12 голами возглавил гонку бомбардиров сезона Мир РПЛ .

«Наконец-то пришли к тому, что Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением, потому что был Соболев , и в ситуации, когда ты берешь игрока за 15 миллионов [евро], его надо ставить, а позиция его занята. В итоге ставили на другую, и костариканец получал критику, как и те, кто его брал.

Летом привезли Барко, вернулся Николсон, и в играх, когда Угальде уходил на фланг, ситуация выглядела вообще странной. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», – сказал экс-тренер «Урала» и «Краснодара».