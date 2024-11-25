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«Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Начал забивать, используя свои лучшие качества». Шалимов о форварде «Спартака»

Игорь Шалимов объяснил всплеск результативности Манфреда Угальде.

В субботу форвард «Спартака» сделал покер в матче с «Локомотивом» (5:2) и с 12 голами возглавил гонку бомбардиров сезона Мир РПЛ.

«Наконец-то пришли к тому, что Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением, потому что был Соболев, и в ситуации, когда ты берешь игрока за 15 миллионов [евро], его надо ставить, а позиция его занята. В итоге ставили на другую, и костариканец получал критику, как и те, кто его брал. 

Летом привезли Барко, вернулся Николсон, и в играх, когда Угальде уходил на фланг, ситуация выглядела вообще странной. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», – сказал экс-тренер «Урала» и «Краснодара».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМанфред Угальде
logoИгорь Шалимов
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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