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Хавбек «Спартака» Маркиньос: «Работаю каждый день, чтобы гол пришел ко мне. Очень хочу забить!»

Маркиньос заявил, что работает каждый день, чтобы забить первый гол за «Спартак».

В 18 матчах сезона во всех турнирах на счету полузащитника красно-белых 3 ассиста.

«Я сейчас сфокусирован на следующих матчах, важно обыграть «Ростов» и «Краснодар». Я работаю каждый день над тем, чтобы делать результативные действия, чтобы гол пришел ко мне. Я очень хочу забить! Два месяца назад не стало моего отца, хочу посвятить ему этот гол. 

Я правда много работаю, но из-за позиции приходится много отрабатывать в обороне, бежать в атаку, не всегда есть эти моменты, но они появляются, поэтому однажды я его обязательно использую», – сказал Маркиньос.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoМаркиньос Коста
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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