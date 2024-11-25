Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола

Алессандро Дель Пьеро рассматривает возможность стать кандидатом в президенты Итальянской федерации футбола (FIGC).

Бывший форвард сборной Италии и «Ювентуса » может принять участие в выборах, которые запланированы на 3 февраля 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

С октября 2018-го пост главы FIGC занимает Габриэле Гравина .