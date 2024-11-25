Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола
Алессандро Дель Пьеро рассматривает возможность стать кандидатом в президенты Итальянской федерации футбола (FIGC).
Бывший форвард сборной Италии и «Ювентуса» может принять участие в выборах, которые запланированы на 3 февраля 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.
С октября 2018-го пост главы FIGC занимает Габриэле Гравина.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Николо Скиры
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