Дочь Дель Пьеро будет играть за юношескую женскую команду «Ювентуса»
Дочь Алессандро Дель Пьеро будет играть за юношескую женскую команду «Ювентуса».
Как стало известно из соцсетей клуба, Доротея Дель Пьеро присоединится к женской команде U17.
Алессандро Дель Пьеро провел в «Ювентусе» почти всю карьеру, выступая за клуб на протяжении 19 лет – с 1993 по 2012 год. Экс-нападающий остается лучшим бомбардиром в истории туринцев, на его счету 290 голов.
Фото: x.com/juventuswomen
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер женской команды «Ювентуса»
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