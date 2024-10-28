Дель Пьеро о 4:4 «Юве» с «Интером»: «Они были как боксеры без защиты: «Мы просто подеремся и посмотрим, чем все кончится». Ди Грегорио был как супергерой, а мяч проходил в сантиметрах от цели»

Алессандро Дель Пьеро оценил ничью «Ювентуса» в матче с «Интером» (4:4).

«У «Интера » было больше чем один-два шанса сделать счет 5:2, и, как мне кажется, именно это их самое большое разочарование, наряду с некоторыми потерями концентрации. У них было четыре, пять, шесть моментов, чтобы забить.

Ди Грегорио был как супергерой, а мяч проходил в считаных сантиметрах от цели, но они так и не забили пятый гол. Команды были как боксеры без защиты, которые сказали: «Мы больше не обороняемся, мы просто подеремся и посмотрим, чем все закончится».

У Йылдыза был самый яркий момент, но весь «Юве» проявил большую уверенность. Они не были обескуражены, когда «Интер» создавал голевые моменты в каждой атаке», – сказал бывший нападающий «Ювентуса ».