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  • Буффон – лучший игрок Серии А в XXI веке по версии Goal. Тотти – 2-й, Пирло – 3-й, Мальдини – 4-й, Златан – 5-й, Шевченко – 9-й, Роналду – 12-й, Дель Пьеро – 15-й
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Буффон – лучший игрок Серии А в XXI веке по версии Goal. Тотти – 2-й, Пирло – 3-й, Мальдини – 4-й, Златан – 5-й, Шевченко – 9-й, Роналду – 12-й, Дель Пьеро – 15-й

Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком XXI века в Серии А по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в чемпионате Италии после 2000 года. Бывший вратарь «Ювентуса» занял первое место.

Топ-15 выглядит так:

1. Джанлуиджи Буффон;

2. Франческо Тотти;

3. Андреа Пирло;

4. Паоло Мальдини;

5. Златан Ибрагимович;

6. Хавьер Дзанетти;

7. Джорджо Кьеллини;

8. Кака;

9. Андрей Шевченко;

10. Алессандро Неста;

11. Андреа Бардзальи;

12. Криштиану Роналду;

13. Лилиан Тюрам;

14. Фабио Каннаваро;

15. Алессандро Дель Пьеро.

Павел Недвед занял 18-ю строчку, Леонардо Бонуччи – 19-ю, Чиро Иммобиле – 21-ю, Пауло Дибала – 24-ю. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoИнтер
logoРома
logoМилан
logoЛацио
logoХавьер Дзанетти
logoЛеонардо Бонуччи
logoЗлатан Ибрагимович
logoФранческо Тотти
logoПаоло Мальдини
logoАлессандро Неста
logoАндреа Пирло
logoКака
logoАндреа Бардзальи
logoКриштиану Роналду
logoАндрей Шевченко
logoЮвентус
logoДжанлуиджи Буффон
logoДжорджо Кьеллини
logoПавел Недвед
logoАлессандро Дель Пьеро
logoЛилиан Тюрам
logoФабио Каннаваро
logoсерия А Италия
рейтинги
logoЧиро Иммобиле
logoПауло Дибала
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