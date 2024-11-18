Буффон – лучший игрок Серии А в XXI веке по версии Goal. Тотти – 2-й, Пирло – 3-й, Мальдини – 4-й, Златан – 5-й, Шевченко – 9-й, Роналду – 12-й, Дель Пьеро – 15-й

Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком XXI века в Серии А по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в чемпионате Италии после 2000 года. Бывший вратарь «Ювентуса » занял первое место. Топ-15 выглядит так: 1. Джанлуиджи Буффон ; 2. Франческо Тотти ; 3. Андреа Пирло ; 4. Паоло Мальдини; 5. Златан Ибрагимович ; 6. Хавьер Дзанетти; 7. Джорджо Кьеллини; 8. Кака; 9. Андрей Шевченко; 10. Алессандро Неста; 11. Андреа Бардзальи; 12. Криштиану Роналду; 13. Лилиан Тюрам; 14. Фабио Каннаваро; 15. Алессандро Дель Пьеро. Павел Недвед занял 18-ю строчку, Леонардо Бонуччи – 19-ю, Чиро Иммобиле – 21-ю, Пауло Дибала – 24-ю.