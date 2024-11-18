Буффон – лучший игрок Серии А в XXI веке по версии Goal. Тотти – 2-й, Пирло – 3-й, Мальдини – 4-й, Златан – 5-й, Шевченко – 9-й, Роналду – 12-й, Дель Пьеро – 15-й
Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком XXI века в Серии А по версии Goal.
Спортивный портал составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в чемпионате Италии после 2000 года. Бывший вратарь «Ювентуса» занял первое место.
Топ-15 выглядит так:
2. Франческо Тотти;
3. Андреа Пирло;
4. Паоло Мальдини;
6. Хавьер Дзанетти;
7. Джорджо Кьеллини;
8. Кака;
9. Андрей Шевченко;
10. Алессандро Неста;
11. Андреа Бардзальи;
12. Криштиану Роналду;
13. Лилиан Тюрам;
14. Фабио Каннаваро;
15. Алессандро Дель Пьеро.
Павел Недвед занял 18-ю строчку, Леонардо Бонуччи – 19-ю, Чиро Иммобиле – 21-ю, Пауло Дибала – 24-ю.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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