  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить» 
1

Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить» 

Венсан Компани оценил игру защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

«Это футболист, который показывает выдающуюся игру. Он уже играет на очень высоком уровне, но, пожалуй, способен прибавить.

Я слышал, что в последние годы [у него] что-то пошло не так, но ничего не заметил в этом плане», – сказал тренер «Баварии».

«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Abendzeitung Munich
logoАльфонсо Дэвис
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
logoБавария
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» следит за Мендешем из «ПСЖ». Дэвис и Керкез тоже обсуждались (Daily Mail)
923 ноября, 18:34
Если «Реал» подпишет Дэвиса, Гутьерреса не выкупят у «Жироны»
1117 ноября, 10:43
Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять и оформить контракт с защитником «Баварии» зимой (Marca)
4215 ноября, 21:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости
6сегодня, 04:10
Бабич о 5:2 с «Локо»: «Чтобы стать чемпионом, «Спартак» должен так играть в каждом матче, а не только в дерби. Можем ответить «Зениту» и «Краснодару»
26сегодня, 03:58
Харгривз считает, что Хейлунд, Зиркзе и Далот плохо выбирали позицию в игре с «Ипсвичем»: «Амориму не понравился баланс в полузащите. Многое нужно поправить» 
3сегодня, 03:17
Ищем лида, который возглавит команду продуктового дизайна Спортса’‘. Вместе улучшим опыт миллионов пользователей!
сегодня, 03:00Вакансия
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела
73вчера, 22:41
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна проиграл «Атлетику», «Реал» победил «Леганес» в гостях, «Севилья» одолела «Райо»
187вчера, 21:53
«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе
10вчера, 21:44
Рубен Аморим: «МЮ» долго будет страдать. Мы многое меняем, нужно время. Либо через год у нас будут те же проблемы, либо мы сейчас рискнем, помучаемся и станем сильнее»
42вчера, 21:32
Вальверде о 3:0 с «Леганесом»: «Я исполнил мечту – стал капитаном такого великого клуба. Горжусь, что могу представлять «Реал» в таком качестве. Огромная радость забивать в этой команде»
8вчера, 21:13
«Барселона» хочет летом подписать защитников на оба фланга. Флик предупреждал о проблемах на краях еще после назначения
34вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Венеция» против «Лечче»
12446 минут назад
Койта об 1+1 в 19 играх: «Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА завершена. Я должен показать, чего стою как игрок»
352 минуты назад
Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача – играть в РПЛ. Кононов – фундаментальный тренер»
2сегодня, 04:37
Наумов о «Локо» и 2:5 от «Спартака»: «Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава и молодого тренера. Было полное безрассудство на поле» 
7сегодня, 03:44
Хавбек «Химок» Магомедов о 5 очках в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»: «Нам легче играть с теми, кто больше атакуют. Больше возможностей играть на контратаках» 
2сегодня, 03:31
«Зенит» вырвал победу на 96-й минуте, а все, кто пытается пугать его, потеряли очки. И это не последние потери». Шикунов о 16-м туре РПЛ
3сегодня, 02:10
Биджиев о 0:0 с «Пари НН»: «Закономерный результат, матч получился закрытым. «Махачкале» не хватило движения впереди, создания моментов» 
сегодня, 01:56
Тренер «Атланты» о 0:1 от «Орландо»: «Стало трудно, когда пришлось заменить обоих форвардов. Не хватало острия в атаке. Горжусь, что мы не сдавались» 
1сегодня, 01:40
Гончаренко о 0:0 с «Махачкалой»: «Пари НН» был чуть ближе, чтобы выиграть. Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при навесах» 
1сегодня, 01:18