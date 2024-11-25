Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить» 

Венсан Компани оценил игру защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

«Это футболист, который показывает выдающуюся игру. Он уже играет на очень высоком уровне, но, пожалуй, способен прибавить.

Я слышал, что в последние годы [у него] что-то пошло не так, но ничего не заметил в этом плане», – сказал тренер «Баварии».

«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м