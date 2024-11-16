Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять и оформить контракт с защитником «Баварии» зимой (Marca)

«Реал» готов принять условия Альфонсо Дэвиса и оформить его трансфер.

Ранее сообщалось , что защитник «Баварии» решил перейти в мадридский клуб и отказал ради этого «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, Дэвис выставил ряд условий и уже знает, что «Реал » готов их принять. Осталось дождаться 2 января 2025 года, чтобы стороны могли заключить сделку в рамках согласованных договоренностей.

Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом. Статистику Альфонсо можно найти здесь .