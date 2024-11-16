Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять и оформить контракт с защитником «Баварии» зимой (Marca)
«Реал» готов принять условия Альфонсо Дэвиса и оформить его трансфер.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» решил перейти в мадридский клуб и отказал ради этого «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».
По информации Marca, Дэвис выставил ряд условий и уже знает, что «Реал» готов их принять. Осталось дождаться 2 января 2025 года, чтобы стороны могли заключить сделку в рамках согласованных договоренностей.
Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом. Статистику Альфонсо можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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