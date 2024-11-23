«МЮ» следит за Мендешем из «ПСЖ». Дэвис и Керкез тоже обсуждались (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» привлекает Нуну Мендеш.

Daily Mail передает, что манкунианцы хотят укрепить левый фланг защиты и следят за футболистом «ПСЖ ». Португалец играл у Рубена Аморима, нынешнего главного тренера «МЮ», в «Спортинге».

Также отмечается, что в «Ман Юнайтед » обсуждали кандидатуры Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Милоша Керкеза («Борнмут »).