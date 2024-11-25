Биджиев о 0:0 с «Пари НН»: «Закономерный результат, матч получился закрытым. «Махачкале» не хватило движения впереди, создания моментов» 

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Пари НН» (0:0) в Мир РПЛ.

«Мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. Могли и проиграть, хорошо сыграл наш вратарь в конце матча.

Думаю, что тут превалировало то, что игра была важной для обеих команд. Матч получился закрытым. Ребята вышли очень собранными, команда действовала сконцентрировано. Нам не хватило больше движения впереди, создания моментов.

Арбитр сегодня отработал нормально, а там уже специалисты разберутся. Ничья — закономерный результат», — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».