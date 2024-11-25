Гончаренко о 0:0 с «Махачкалой»: «Пари НН» был чуть ближе, чтобы выиграть. Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при навесах»
Виктор Гончаренко оценил ничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в Мир РПЛ.
«Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки и чтобы больше людей приходило на стадион.
Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при наших навесах. Считаю, что мы неплохо действовали в атаке сегодня. Перенастрой? Мы сыграли с холодной головой, что и надо было сделать», — сказал тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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