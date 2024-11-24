«Рома» проиграла первый матч при Раньери – «Наполи». У римлян 5 поражений в 6 последних турах, они идут 13-ми

Клаудио Раньери начал работу в «Роме» с поражения.

73-летний специалист вернулся в команду после увольнения Ивана Юрича. В первой же игре после смены тренера римляне потерпели поражение от «Наполи » – 0:1.

В шести последних турах чемпионата Италии «Рома » набрала очки только с «Торино» (1:0). Также она уступила «Интеру» (0:1), «Фиорентине» (1:5), «Вероне» (2:3) и «Болонье» (2:3).

На данный момент «джаллоросси» с 13 очками идут на 13-м месте в Серии А.