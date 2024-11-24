«Рома» проиграла первый матч при Раньери – «Наполи». У римлян 5 поражений в 6 последних турах, они идут 13-ми
Клаудио Раньери начал работу в «Роме» с поражения.
73-летний специалист вернулся в команду после увольнения Ивана Юрича. В первой же игре после смены тренера римляне потерпели поражение от «Наполи» – 0:1.
В шести последних турах чемпионата Италии «Рома» набрала очки только с «Торино» (1:0). Также она уступила «Интеру» (0:1), «Фиорентине» (1:5), «Вероне» (2:3) и «Болонье» (2:3).
На данный момент «джаллоросси» с 13 очками идут на 13-м месте в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости