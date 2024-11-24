Андрей Канчельскис: «Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы. С «быками» это повторяется из года в год»
Андрей Канчельскис считает, что «Краснодар» боится быть лидером РПЛ.
«Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы.
С «быками» это повторяется из года в год. Они обыгрывают всех прямых конкурентов, а потом теряют очки в проходных матчах. А титулы, как правило, выигрываются в матчах с аутсайдерами», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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