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  • Андрей Канчельскис: «Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы. С «быками» это повторяется из года в год»
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Андрей Канчельскис: «Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы. С «быками» это повторяется из года в год»

Андрей Канчельскис считает, что «Краснодар» боится быть лидером РПЛ.

«Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы.

С «быками» это повторяется из года в год. Они обыгрывают всех прямых конкурентов, а потом теряют очки в проходных матчах. А титулы, как правило, выигрываются в матчах с аутсайдерами», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАндрей Канчельскис
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