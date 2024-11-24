Лапочкин о пенальти в ворота «Краснодара»: «Абсолютно верный. Фернандес идет шипами в мяч, но Оласа чуть в стороне, форвард может так играть. Потом Оласа бьет по ноге – это опасная игра»

Сергей Лапочкин согласен с пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Химками».

На 93‑й минуте матча команд (2:2) в 16‑м туре Мир РПЛ после просмотра ВАР арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «быков» за фол защитника Лукаса Оласы на Дани Фернандесе . В борьбе за мяч в своей штрафной площади Оласа задел шипами ногу Фернандеса.

«Нарушения протокола ВАР при назначении пенальти в ворота «Краснодара » не было. [Арбитр] Сухой находился в идеальной позиции, все видел, но неправильно классифицирует нарушение изначально. Потом ВАР проверяет и понимают, что это пенальти, и зовут Сухого [к монитору].

Да, Фернандес идет шипами в мяч, но Оласа находится чуть в стороне, нападающий может так играть, почему нет? Потом следует опасная игра со стороны Оласы и он бьет по ноге. Мое мнение – это пенальти.

Почему Алексей посчитал, что это не пенальти, а фол? Вот это уже вопрос. Ну и еще раз, протокол ВАР нарушен не был, потому что там смотрели момент, в котором не назначен пенальти.

Да, есть люди, которые считают, что это опасная игра, но это нормальная игра в мяч. Если бы они шли друг другу в лицо, то мы можем говорить, что один идет снизу, а другой сверху – это опасно.

Но Фернандес видит перед собой мяч, а Оласа в стороне. Если он играет опасно, то по отношению к кому? По мне, еще раз, решение по пенальти абсолютно верное», – сказал бывший арбитр ФИФА.

«Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й