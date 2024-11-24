Защитник «Краснодара» Коста о 2:2 с «Химками» в снегопад: «Мы еще не привыкли к такой погоде. Но это тоже часть игры, нужно как можно быстрее адаптироваться»
Диего Коста оценил ничью с «Химками» (2:2) в Мир РПЛ в условиях снегопада.
«Мы еще не привыкли к такой погоде. Но это тоже часть игры, когда нужно как можно быстрее адаптироваться к всевозможным условиям.
Возможно, у другой команды это выходит немного лучше, так как они отсюда», — сказал бразильский защитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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