«Реал» и Apple ведут переговоры о проекте «безграничного» «Бернабеу»: «Это возможность надеть очки смешанной реальности и смотреть матч, будто вы на стадионе»

«Реал» и Apple ведут переговоры о создании «безграничного» «Сантьяго Бернабеу».

Об этом сообщил президент «Мадрида» Флорентино Перес .

«Все хотят приехать на «Сантьяго Бернабеу», и именно поэтому мы ведем переговоры с Apple о возможности надеть очки [смешанной реальности] и смотреть игру, как будто вы находитесь на стадионе. Это был бы безграничный «Сантьяго Бернабеу ».

Это не матрица, это «Реал Мадрид » и будущее. Конец ситуации, когда билетов нет», – сказал Перес.