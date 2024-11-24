  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» и Apple ведут переговоры о проекте «безграничного» «Бернабеу»: «Это возможность надеть очки смешанной реальности и смотреть матч, будто вы на стадионе»
25

«Реал» и Apple ведут переговоры о проекте «безграничного» «Бернабеу»: «Это возможность надеть очки смешанной реальности и смотреть матч, будто вы на стадионе»

«Реал» и Apple ведут переговоры о создании «безграничного» «Сантьяго Бернабеу».

Об этом сообщил президент «Мадрида» Флорентино Перес.

«Все хотят приехать на «Сантьяго Бернабеу», и именно поэтому мы ведем переговоры с Apple о возможности надеть очки [смешанной реальности] и смотреть игру, как будто вы находитесь на стадионе. Это был бы безграничный «Сантьяго Бернабеу».

Это не матрица, это «Реал Мадрид» и будущее. Конец ситуации, когда билетов нет», – сказал Перес.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoСантьяго Бернабеу
болельщики
технологии
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Перес о календаре: «ФИФА увеличила количество пауз, УЕФА – число матчей в своих турнирах, появился клубный ЧМ. Все это ради большего дохода, никто не думает об устойчивости спорта»
16сегодня, 15:16
Флорентино Перес: «Бернабеу» – это храм, памятник, прославляющий «Реал», Мадрид и Испанию, им восхищается весь мир. Мы конкурируем по доходам с гигантами НФЛ и НБА»
55сегодня, 15:01
Флорентино Перес: «Новый формат ЛЧ несправедлив. Никто его не понимает. Матчей стало больше, но они менее ценны»
68сегодня, 13:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна против «Атлетика», «Севилья» одолела «Райо»
7216 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК играет с «Астерасом». Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Керимова
3 минуты назад
Кокорин забил в чемпионате Кипра впервые с августа. У него 3 гола в 8 матчах сезона за «Арис»
614 минут назадВидео
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 69,5%. Шансы «Ман Сити» – 23,3% (Opta)
519 минут назад
Салах о матче с «Сити»: «Ливерпуль» выиграет и увеличит отрыв до 11 очков, надеюсь. У них сейчас сложный период, но в их команде великолепные игроки»
724 минуты назад
Флик полностью доверяет Кунде, несмотря на ошибку в матче с «Сельтой». Тренеру не понравилась критика Жюля от Гави и других игроков «Барсы»
725 минут назад
Не ждите Лигу чемпионов – решайте, кто ее выиграет, уже сейчас!
31 минуту назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Рому», «Фиорентина» в гостях победила «Комо», «Лацио» против «Болоньи»
8631 минуту назадLive
Слот про 3:2 с «Саутгемптоном»: «Ливерпуль» доминировал. Соперник всего дважды зашел в нашу штрафную»
1039 минут назад
Марцел Личка: «Все говорят, что «Динамо» настроено на чемпионство. Мы хотим быть в тройке, стараемся продолжать нашу работу»
1340 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Леганес» – «Реал». Винисиус, Гюлер и Мбаппе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1959 минут назад
ВАР на матче «Ипсвич» – «МЮ» отключали из-за пожарной тревоги в ВАР-центре
5 минут назад
Пятибратов о судействе с «Динамо»: «Факел» должен был бить пенальти в 1-м тайме. Мы не дали сопернику дышать, были командой‑звездой»
19 минут назад
Тренер «Фиорентины» о 7-й победе подряд в Серии А: «Мы Де Хеа, спасающий благодаря реакции так, будто ему 20. Мы Бельтран, прессингующий и бегающий так, будто он защитник. Мы едины»
110 минут назад
«Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Хатчинсон сравнял счет. Онлайн-трансляция
3117 минут назадLive
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо»
1218 минут назад
Отец Неймара о карьере сына: «Единственный план был – попасть в «Барсу». «ПСЖ» – сумасшедшая идея, «Аль-Хилаль» – то же самое. Он всегда возвращается лучше после травмы»
319 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Джеррарда и «Аль-Рияд» голов не забили
2629 минут назадLive
«Наполи» – «Рома». Хвича, Лукаку, Эль-Шаарави и Довбик играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
230 минут назад
Пловчиха Чикунова: «Санкт-Петербург – лучший город в футболе, достижения «Зенита» мотивируют даже в плавании»
332 минуты назад