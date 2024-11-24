«Реал» и Apple ведут переговоры о проекте «безграничного» «Бернабеу»: «Это возможность надеть очки смешанной реальности и смотреть матч, будто вы на стадионе»
«Реал» и Apple ведут переговоры о создании «безграничного» «Сантьяго Бернабеу».
Об этом сообщил президент «Мадрида» Флорентино Перес.
«Все хотят приехать на «Сантьяго Бернабеу», и именно поэтому мы ведем переговоры с Apple о возможности надеть очки [смешанной реальности] и смотреть игру, как будто вы находитесь на стадионе. Это был бы безграничный «Сантьяго Бернабеу».
Это не матрица, это «Реал Мадрид» и будущее. Конец ситуации, когда билетов нет», – сказал Перес.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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