ВАР на матче «Ипсвич» – «МЮ» отключали из-за пожарной тревоги в ВАР-центре

ВАР не работал на матче «Манчестер Юнайтед» в течение нескольких минут.

В конце первого тайма игры 12-го тура АПЛ (1:1, перерыв) лига объявила, что матч временно будет проходить без ВАР из-за пожарной тревоги в ВАР-центре.

Через три минуты АПЛ сообщила , что проблема была решена, и главный арбитр встречи Энтони Тэйлор снова сможет рассчитывать на помощь коллег.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.