ВАР на матче «Ипсвич» – «МЮ» отключали из-за пожарной тревоги в ВАР-центре
ВАР не работал на матче «Манчестер Юнайтед» в течение нескольких минут.
В конце первого тайма игры 12-го тура АПЛ (1:1, перерыв) лига объявила, что матч временно будет проходить без ВАР из-за пожарной тревоги в ВАР-центре.
Через три минуты АПЛ сообщила, что проблема была решена, и главный арбитр встречи Энтони Тэйлор снова сможет рассчитывать на помощь коллег.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Premier League Match Centre
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