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  • Бруну об Амориме: «Спортинг» – большой клуб в Португалии, но внимание к «МЮ» в мире выше. Ожидания здесь всегда высоки, а терпение – не то, что работает в футболе»
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Бруну об Амориме: «Спортинг» – большой клуб в Португалии, но внимание к «МЮ» в мире выше. Ожидания здесь всегда высоки, а терпение – не то, что работает в футболе»

Бруну Фернандеш высказался о Рубене Амориме перед его дебютом в «МЮ».

Португальский тренер проведет сегодня дебютный матч во главе манкунианцев против «Ипсвича» на выезде в 12-м туре АПЛ.

«Спортинг» – большой клуб в Португалии, но в мире он не пользуется таким же вниманием, как «Манчестер Юнайтед». Думаю, тренер это понимает. Ожидания в этом клубе всегда очень высоки, а терпение – это не то, что работает в футболе.

Это только начало, но уже сейчас видно, чего он добивается, насколько интенсивно он проводит каждую тренировку. Он и его штаб очень строгие, но в то же время открытые. Они пришли в один из самых больших клубов мира, они знают, что ожидания будут высокими: кто-то будет сомневаться, другие будут думать, что он сразу же сделает все идеально. Так что он понимает, чего от него ждут.

Тренер указал на некоторые моменты, которые, по его мнению, нам нужно изменить, и мы должны следовать этому. Очевидно, что не все будут начинать в основе, не все будут играть, но каждый будет вовлечен, и он хочет, чтобы все чувствовали одинаковое внимание и одинаковое желание побеждать», – сказал полузащитник «МЮ» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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