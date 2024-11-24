Тренер «Фиорентины» о 7-й победе подряд в Серии А: «Мы Де Хеа, спасающий благодаря реакции так, будто ему 20. Мы Бельтран, прессингующий и бегающий так, будто он защитник. Мы едины»
Тренер «Фиорентины» отметил, что Давид Де Хеа играет как в начале карьеры.
«Фиалки» сегодня одержали седьмую победу в Серии А подряд (над «Комо» – 2:0) и идут на текущий момент на третьем месте.
«У парней есть две фундаментальные вещи: мотивация и ценности. Они всегда хотят учиться, в чем-то прибавлять в каждом матче и на каждой тренировке. Также все они отличные люди.
Мы Лукас Бельтран, который прессингует соперников и носится как защитник. Мы Риккардо Соттиль, который выходит на поле и вносит решающий вклад. Мы Давид Де Хеа, который спасает благодаря реакции так, будто ему 20 лет.
Впрочем, мы пока еще ничего не достигли. Но есть дух единения, создан прекрасный командный дух», – сказал Раффаэле Палладино в эфире DAZN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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