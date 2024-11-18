«Фиорентина» готова выкупить Адли у «Милана» за 10,5 млн евро и подписать с хавбеком 4-летний контракт

«Фиорентина» намерена выкупить Ясина Адли у «Милана».

«Фиалки» готовы заплатить за 24-летнего хавбека 10,5 млн евро и подписать с французом 4-летний контракт.

Минувшим летом «Фиорентина » арендовала Адли на год примерно за 2,5 млн. В 10 матчах сезона Серии А на его счету 1 гол и 3 ассиста.