«Фиорентина» готова выкупить Адли у «Милана» за 10,5 млн евро и подписать с хавбеком 4-летний контракт
«Фиорентина» намерена выкупить Ясина Адли у «Милана».
«Фиалки» готовы заплатить за 24-летнего хавбека 10,5 млн евро и подписать с французом 4-летний контракт.
Минувшим летом «Фиорентина» арендовала Адли на год примерно за 2,5 млн. В 10 матчах сезона Серии А на его счету 1 гол и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
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