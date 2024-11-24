Булыкин о Николиче: «Непонятно, когда ты не хочешь побеждать, а занимаешься экспериментами. У ЦСКА неудовлетворительные результаты»

Дмитрий Булыкин не одобряет подход Марко Николича к работе в ЦСКА.

«Непонятно, когда ты проигрываешь другой команде и не хочешь побеждать, а занимаешься экспериментами.

Руководство ЦСКА взяло Николича в команду, теперь придется ждать. Думаю, ему дали время, чтобы поработать в зимнюю паузу. Поэтому Николич так спокойно относится к поражениям, хотя у ЦСКА ситуация не очень.

Все всегда хотят, чтобы армейцы боролись за трофеи и медали. А тут что-то не получается. Зимняя пауза должна дать ответы на все вопросы, а пока у ЦСКА неудовлетворительные результаты.

Нужно биться до последней минуты, чтобы был результат, и достигать победы. А когда в таких матчах ты начинаешь экспериментировать, то у тебя большой кредит доверия от руководства», – сказал бывший нападающий сборной России.

Николич о поздних заменах в матче с «Ростовом»: «Это было специально. Мне больше нравится идея проиграть, но понять, кто мы, чем сыграть вничью и оставить вопросы»